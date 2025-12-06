TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:30 Rifiuti a San Marino, ecco i dati: differenziata ferma al 45,9%, porta a porta in flessione 18:21 Virtus-Tre Penne: le parole di Bizzotto e Bonini 18:18 Virtus-Tre Penne, Benincasa: "Un gol che ci voleva". Badalassi: "Sono sempre pronto" 18:14 Roberto Baggio: "Spero che l'Italia non deluda i tanti tifosi azzurri" 18:13 La Commedia (Divina) di Buzzati in "Orfeo" e Villoresi 18:01 L'Arezzo a Livorno perde il derby 2-1 e forse anche il primato 17:59 La Virtus riparte: 2-1 al Tre Penne 17:28 Svolta sul caso Mps-Mediobanca, il commento di Andrea Ropa: "Operazione che sta cambiando i connotati della finanza" 17:12 Il Tre Fiori torna schiacciasassi, alla Virtus il big match del 12° turno 17:00 Zanotti e Polidori: "La collaborazione tra le nostre Federazioni sarà ulteriormente ampliata"
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Occupazione record, lavoratori del privato oltre quota 19mila

Dalle pagine del periodico degli Industriali i dati che rendono il quadro del mercato del lavoro. Indicatori tutti in crescita

di Annamaria Sirotti
6 dic 2025
Zona industriale
Zona industriale

Cresce il sistema-Paese. Indicatori tutti al positivo quelli che Fixing analizza, in un confronto mirato agli ultimi quattro anni con, alla mano, i dati elaborati dall'Ufficio Statistica. Crescono gli occupati: si ingrossano le fila del settore pubblico, con 4052 dipendenti (400 in più in quattro anni). Ma è il comparto privato a farla da padrone, con una occupazione che supera le 19mila unità. Incrementi costanti nel triennio e un balzo di 500 persone solo nell'ultimo anno. A fare da traino la manifattura che, da solo, impiega 7236 dipendenti. Spicca, ancora, la quota di frontalierato, sempre più consistente: i lavoratori d'oltreconfine sono cresciuti di circa 1800 unità in 4 anni; a ottobre 2025 erano 8710. A fotografare un sistema dinamico e in salute anche il dato relativo al numero delle imprese attive, 300 realtà in più dal 2022; 100 solo in più nell'ultimo anno prendendo come riferimento ottobre 2025 rispetto ad ottobre 2024. Lieve calo solo nel comparto manifatturiero.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia