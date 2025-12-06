ANALISI FIXING Occupazione record, lavoratori del privato oltre quota 19mila Dalle pagine del periodico degli Industriali i dati che rendono il quadro del mercato del lavoro. Indicatori tutti in crescita

Cresce il sistema-Paese. Indicatori tutti al positivo quelli che Fixing analizza, in un confronto mirato agli ultimi quattro anni con, alla mano, i dati elaborati dall'Ufficio Statistica. Crescono gli occupati: si ingrossano le fila del settore pubblico, con 4052 dipendenti (400 in più in quattro anni). Ma è il comparto privato a farla da padrone, con una occupazione che supera le 19mila unità. Incrementi costanti nel triennio e un balzo di 500 persone solo nell'ultimo anno. A fare da traino la manifattura che, da solo, impiega 7236 dipendenti. Spicca, ancora, la quota di frontalierato, sempre più consistente: i lavoratori d'oltreconfine sono cresciuti di circa 1800 unità in 4 anni; a ottobre 2025 erano 8710. A fotografare un sistema dinamico e in salute anche il dato relativo al numero delle imprese attive, 300 realtà in più dal 2022; 100 solo in più nell'ultimo anno prendendo come riferimento ottobre 2025 rispetto ad ottobre 2024. Lieve calo solo nel comparto manifatturiero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: