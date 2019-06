OIL: la Reggenza nel tardo pomeriggio parlerà in Plenaria

A Ginevra il Centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: intorno alle ore 18.15 di oggi i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori interverranno in Assemblea Plenaria riunita per la 108° Conferenza OIL e che riunisce le delegazioni tripartite degli Stati, in rappresentanza del settore governativo, imprenditoriale e sindacale dei Paesi aderenti all’Organizzazione. Intanto questa mattina, cerimonia d’accoglienza a Loro riservata dal Direttore Generale OIL, Guy Ryder. "Il lavoro è una delle più efficaci infrastrutture della pace mondiale", così il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ieri dal podio.

Presenti a Ginevra anche i Segretari generali di CSdL e CDLS Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari. Tra i temi centrali della Conferenza, “la parità di diritti per le donne, spesso svantaggiate – ricorda la Csu – rispetto agli uomini o per le quali l'accesso all'occupazione è in molti casi negato”. Un problema, questo, presente anche a San Marino tanto è vero – precisa il sindacato – che “i due terzi delle persone iscritte alle liste di collocamento al lavoro sono donne”. L'OIL esorta da tempo governi, datori di lavoro e sindacati a presentare una agenda “focalizzata sulla persona”. Tra le raccomandazioni rivolte agli Stati, maggiori investimenti nella formazione permanente, una protezione sociale garantita e la garanzia universale del lavoro che sancisca un salario adeguato, limiti massimi delle ore lavorative e la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro.