OIL, San Marino accelera sugli standard internazionali: incontro a Ginevra tra Bevitori e il vertice OIL

San Marino rafforza l’impegno sulla sicurezza sul lavoro. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha incontrato - a margine della 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro in corso a Ginevra - l'11° Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il togolese Gilbert Houngbo. Al centro del confronto il percorso di adeguamento della Repubblica agli standard internazionali, con l’avvio dell’iter per la ratifica delle Convenzioni OIL n. 155 e n. 187 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“La protezione di chi lavora rappresenta il nucleo fondante attorno al quale stiamo ridisegnando le nostre dinamiche occupazionali”, ha dichiarato Bevitori, sottolineando che l’adesione alle linee guida dell’OIL rappresenta una scelta concreta per modernizzare il Paese. Houngbo ha espresso apprezzamento per l’impegno sammarinese e per il contributo alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale, confermando la volontà di rafforzare la collaborazione con il Titano.







