"Oltre Expo", Pedini Amati: "San Marino è un grande Paese, a Osaka è stato un successo"

Celebrata la partecipazione di San Marino all'Expo di Osaka. All'Auditorium Little Tony di Serravalle l'evento "Oltre Expo": un racconto dei successi in terra nipponica condiviso con i sammarinesi e con alcuni dei protagonisti. Un viaggio emozionale ricco di performance culturali, esibizioni dei gruppi di rievocazione storica, musicisti e artisti. Tra i partecipanti il segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

"Una grande squadra - commenta Pedini Amati - per un Paese che viene definito piccolo ma, in realtà, è grande. San Marino è stato riconoscibile e ci è stato riconosciuto il merito di aver organizzato un grande Expo, in un padiglione che ha avuto 3,8 milioni di visitatori, un numero di tutto rispetto. Siamo stati tra i primi a celebrare il National Day". Tra i numerosi ringraziamenti, quello al commissario generale Filippo Francini. "E' stato veramente un grande manager - dice il segretario al Turismo - e la persona che è riuscita, assieme a tutti i direttori e a tutti i ragazzi volontari, a far passare la storia, la cultura e in qualche modo il cuore di San Marino nel mondo. Abbiamo vinto anche questa volta".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)







