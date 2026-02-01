EVENTI INTERNAZIONALI "Oltre Expo", Pedini Amati: "San Marino è un grande Paese, a Osaka è stato un successo" "San Marino - dice il Segretario al Turismo - è stato riconoscibile e ci è stato riconosciuto il merito di aver organizzato un grande Expo, in un padiglione che ha avuto 3,8 milioni di visitatori, un numero di tutto rispetto."

Celebrata la partecipazione di San Marino all'Expo di Osaka. All'Auditorium Little Tony di Serravalle l'evento "Oltre Expo": un racconto dei successi in terra nipponica condiviso con i sammarinesi e con alcuni dei protagonisti. Un viaggio emozionale ricco di performance culturali, esibizioni dei gruppi di rievocazione storica, musicisti e artisti. Tra i partecipanti il segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

"Una grande squadra - commenta Pedini Amati - per un Paese che viene definito piccolo ma, in realtà, è grande. San Marino è stato riconoscibile e ci è stato riconosciuto il merito di aver organizzato un grande Expo, in un padiglione che ha avuto 3,8 milioni di visitatori, un numero di tutto rispetto. Siamo stati tra i primi a celebrare il National Day". Tra i numerosi ringraziamenti, quello al commissario generale Filippo Francini. "E' stato veramente un grande manager - dice il segretario al Turismo - e la persona che è riuscita, assieme a tutti i direttori e a tutti i ragazzi volontari, a far passare la storia, la cultura e in qualche modo il cuore di San Marino nel mondo. Abbiamo vinto anche questa volta".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

