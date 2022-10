SMAC CARD Operativa l'App Smac Dalle Finanze, l'invito a segnalare problemi di attivazione e accesso

Nuova applicazione. Scaricabile sugli store Android e Apple, la Smac arriva sullo smartphone. Conserva l'accesso alle già note funzionalità di consultazione dati e arrivano nuovi servizi riservati alle nuove Smac Card. Già operative le funzioni di carta dematerializzata – ricarica sconto, pagamento, certificazione di acquisto in territorio - e quelle di gestione del blocco/sblocco della carta; sono attesi altri aggiornamenti per consentire, per esempio, il trasferimento credito tra Smac.



La Segreteria alle Finanze presenta l'applicazione definendola “principale riferimento per tutte le future attività di sviluppo e consolidamento del Progetto San Marino Card”. Con la App Smac, si potenzia la sicurezza: accreditamento non più limitato a username e password, ma rafforzato tramite l'invio di OTP per la verifica della identità. Intuitiva la gestione delle operazioni, inquadrando il QRCode prodotto dal gestore, confermando l'operazione, per la successiva emissione di scontrino di transazione. Evidenziata la movimentazione quotidiana nella sezione 'Movimenti', consultabile il giorno successivo nell'elenco operazioni, sia da App sia da sito.



Dalle Finanze, l'invito a segnalare problemi di attivazione e accesso a info@sanmarinocard.sm.



