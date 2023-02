Ordine Commercialisti: mille aziende a rischio chiusura, se non si interverrà sulla riforma del lavoro

Durissimo comunicato dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che tornano a puntare il dito contro il Governo, per la recente normativa sull'occupazione. Pare scritta – recita la nota - “da chi ha dimostrato di non conoscere i più elementari rudimenti in materia di diritto del lavoro”. In precedenza l'Ordine si era soffermato sulla parte riguardante gli amministratori, i soci di società e i pensionati; e i relativi oneri contributivi. Siamo stanchi – scrivono – di essere “inascoltati e ignorati”. Ribadita allora la richiesta di rinviare l'entrata in vigore della riforma fino a che “non verranno apportati i giusti correttivi, e chiariti i dubbi interpretativi”. Altrimenti, si sottolinea, il Governo verrà ricordato come “responsabile della chiusura di almeno mille aziende in un solo anno”.