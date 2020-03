Ordine Commercialisti: "Senza aiuti concreti imprese, autonomi e professionisti non avranno un domani"

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadisce la disponibilità verso Governo e istituzioni per offrire la propria esperienza e competenza "nell'interesse del Paese". Abbiamo il dovere, scrivono, di rappresentare lo stato di fatto in cui si trovano imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che "se oggi non ricevono aiuti concreti ed efficaci, non vedranno un domani". Nella nota, l'Ordine ricorda i "reciproci intendimenti" manifestati poco più di un mese fa nell'incontro voluto dall'esecutivo con gli ordini professionali.



