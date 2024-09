SVILUPPO ECONOMICO Osla: "Abbiamo bisogno di tecnologia e digitalizzazione nei rapporti con la PA" Dal presidente, Luigi Tontini, un appello agli amministratori pubblici e il punto sugli obiettivi per lo sviluppo delle Pmi

La tecnologia come fattore chiave per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a San Marino. È la visione di Osla che indirizza un messaggio agli amministratori pubblici. Necessaria, spiega il presidente Luigi Tontini, una spinta decisa verso la digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

"Il problema più grande - spiega Tontini - è quello della trasparenza e velocità di dialogo con la pubblica amministrazione. Siamo ancora molto indietro rispetto all'economia del territorio circostante". Altre questioni: la fiscalità e il mercato del lavoro. "Per noi - prosegue - sono molto importanti e avvieremo degli incontri con le Segreterie di Stato, per affrontare questi argomenti".

Osla esorta poi a introdurre nuove regole, più snelle, per potenziare lo smart working e aprire così nuove opportunità per imprenditori e lavoratori. Altro capitolo è quello dei condomini: importante, per Tontini, avere una legge dedicata a questo settore, come avviene in Italia.

Capitolo Unione europea e Accordo di associazione: Osla si è sempre detta favorevole al dossier ma, aggiunge Tontini, bisognerà capire "dove ci collocheremo". Proprio guardando all'ecosistema europeo, tornano i temi del mercato unico e dell'Iva anche sul Titano. "Molte aziende italiane - puntualizza - possono già venire a lavorare da noi con molta facilità; noi invece abbiamo grosse difficoltà ad andare sul mercato nazionale italiano. Per quanto riguarda l'Iva, l'argomento è da affrontare", soprattutto sul fronte aliquote.

Cosa farà Osla per le piccole e medie imprese di San Marino, per farle sviluppare al meglio? "Andremo a sostenerle ancora di più - risponde Tontini - cercando di condividere con loro le problematiche e collaborando".

Nel servizio l'intervista a Luigi Tontini (presidente Osla)

