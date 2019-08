Osla ai partiti: "Vogliamo risposte certe: senza risorse non può esserci sviluppo economico"

Nel video l'intervista a Monica Bollini, presidente Osla

Come verranno reperite le risorse? Quale sarà il progetto per ridurre la spesa pubblica? Come verrà impostato il prossimo bilancio? L'Osla ha parecchie domande da porre e parla a nome dei propri associati, che paventano la possibilità di veder aumentate le imposte. Per questo organizza un ciclo di incontri, il prossimo 6 agosto, per sapere dai diretti interessati cosa accadrà nei prossimi mesi. Si parte con Dc, Psd e Ps, per proseguire poi con DiM e, infine, con le forze di maggioranza.





