Osla ammonisce la politica: "Al Paese chi ci pensa?"

“In questa fase cruciale la politica che fa? Mette in stallo il Paese”. Così Osla alla luce del prospettato scioglimento del Consiglio con le dimissioni della maggior parte dei suoi membri per andare ad elezioni anticipate. “Non sta a noi dire quale sia la decisione politica migliore, ma di una cosa siamo certi: il mondo economico e le imprese – sostiene l'Organizzazione degli Imprenditori - non possono permettersi di aspettare i tempi e i riti della politica che rischiano di far affondare il Paese”. Osla teme in particolare, così come già esplicitato anche da Usot, l’immobilismo. Per questo chiedono che “si creino le condizioni per aprire immediatamente un tavolo di lavoro capace di portare avanti i cambiamenti necessari al Paese, e che hanno bisogno della più ampia condivisione possibile dal mondo politico, economico e sociale”.