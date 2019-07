Osla contro la patrimoniale: "Senza iniziativa privata non c'è ricchezza"

“La patrimoniale non è la risposta giusta alla crisi delle casse pubbliche”. Osla torna a ribadire la sua forte contrarietà a pochi giorni dal decreto che istituisce un'imposta straordinaria sugli immobili delle società che non sono rientrate nella scorsa patrimoniale. Agire in questo modo – avverte - vuol dire non solo creare difficoltà alle aziende esistenti ma anche incertezza agli imprenditori che stanno guardando a San Marino. “ I paesi in cui vengono previste imposte patrimoniali – scrive in una nota – vengono immediatamente scartati dai possibili luoghi in cui investire. Senza l'iniziativa privata – conclude Osla - non c'è ricchezza né stato sociale”.