Osla, “donne e imprese, la sfida non è vinta”.

Nel mese per la prevenzione del tumore al seno, OSLA guarda alle donne e al loro ruolo nella società. In particolare l'attenzione alle donne che hanno scelto di divenire imprenditrici o libere professioniste, ringraziandole per una scelta non facile. “C'è ancora molto da fare rispetto alla cultura delle pari opportunità” – scrive Osla, chiedendo di “superare il preconcetto secondo cui una donna in carriera debba trascurare affetti” e, dall'altro lato, “di aumentare la cultura della genitorialità alla pari, per cui non sia per forza la donna a dover rinunciare alla carriera”. Osla sollecita le istituzioni ad intervenire con iniziative mirate, dal congedo parentale per i padri ad un potenziamento degli incentivi per l'imprenditoria femminile.



