FRONTE COMUNE OSLA e USOT pronte a costituire la grande Casa delle Piccole medie imprese e dei lavoratori autonomi

L'unione fa la forza soprattutto quando in ballo ci sono le ragioni delle imprese, vero motore dell'economia. OSLA e USOT progettano insieme un percorso per dare risposte efficaci e perseguire gli obiettivi comuni alle due associazioni. La costituzione, in sostanza, di una grande casa delle Piccole e Medie Imprese che ne aumenti il peso politico nei rapporti sia con le istituzioni, sia con le altre realtà associative.

Entrambe condividono l’approccio costruttivo verso i problemi: “protesta quando serve ma soprattutto proposte, per dare voce – sottolineano - a quelle imprese che sono una parte essenziale del tessuto economico ma che troppo spesso rimangono inascoltate”. Primo atto, la richiesta di incontro congiunto con il Congresso di Stato per discutere delle prossime misure economiche con l'intenzione di collaborare nella stesura degli interventi.

Aspetti formali ancora da mettere a punto, la prospettiva sarebbe quella di arrivare ad una confederazione di sigle con l'intenzione però di mantenere autonome ed inalterate ognuna le proprie prerogative, seppur in stretta collaborazione. Un precedente in termini di aggregazione, ma senza riconoscimento giuridico, risale a fine 2015 inizio 2016 quando OSLA, USC ed USOT diedero vita al progetto IUS, Imprenditori Uniti Sammarinesi, poi sfumato anni dopo.

Nel video le interviste a Luigi Sartini, Presidente USOT e Monica Bollini, Presidente OSLA.

