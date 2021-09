VIABILITA' OSLA esorta l'eliminazione dei semafori ed un efficace trasporto di massa tra San Marino e Rimini

OSLA esorta l'eliminazione dei semafori ed un efficace trasporto di massa tra San Marino e Rimini.

OSLA accoglie con favore l’avvio dei cantieri lungo la SS16 a Rimini e gli incontri del governo con Anas, anche se – fanno notare - “oggi non c’è un cronoprogramma circa gli interventi che dovranno essere realizzati, ma soltanto buone intenzioni”. Ritiene inoltre indispensabile procedere il prima possibile con l’eliminazione dei semafori, “che oggi allungano a dismisura i tempi di percorrenza anche in caso di traffico limitato”.

Per OSLA allo stesso tempo “occorre strutturare un efficace sistema di trasporto di massa tra San Marino e Rimini: il collegamento con il Trasporto Rapido Costiero (Trc), già è in funzione tra Rimini e Riccione, viene indicato dall'Organizzazione degli Imprenditori come il progetto economicamente ed ecologicamente più sostenibile e più facile da mettere in piedi.

“Il tema delle infrastrutture, per la sua importanza strategica, - conclude OSLA – deve comunque essere oggetto di un più intenso ed efficace confronto tra istituzioni e categorie economiche”.

