Osla: evento con tutte le novità sulla fattura elettronica. Bollini: "Verso procedure semplificate e sburocratizzazione".

In un evento organizzato da Osla tutte le novità sulla fatturazione elettronica. Dal primo ottobre, infatti, sono cambiate le modalità di scambio di questa tipologia di documenti, in seguito al decreto delegato 163/2021. La norma prevede la possibilità di trasmissione di fatture elettroniche nell'interscambio tra San Marino e Italia, al posto di quelle cartacee. Dal 1 luglio 2022 si passerà all'obbligo. Tra gli ospiti dell'evento, rappresentanti dell'Ufficio Tributario e delle aziende Ciscoop e Passepartout. Per gli addetti ai lavori sarà necessario un adeguamento dei gestionali; da qui l'evento per approfondire gli aspetti pratici dei nuovi sistemi. La novità, spiega la presidente Osla Monica Bollini, "semplifica le procedure e consente una sburocratizzazione". Tra i vantaggi, per Osla, anche una maggiore competitività degli operatori sammarinesi verso l'esterno e una maggiore velocità.



