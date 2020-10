Osla: "Finanziamenti siano impiegati per la risalita della nostra economia"

Osla: "Finanziamenti siano impiegati per la risalita della nostra economia".

Per Osla, Fitch fotografa una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Proprio pochi giorni fa l'organizzazione degli imprenditori sottolineava l’importanza di intervenire con celerità sul settore bancario e finanziario per invertire il corso della nostra economia. Nel report viene indicato come nefasto un “ritardo sostanziale nell'attuazione delle riforme strutturali” poiché “minerebbe il ritorno alla redditività del settore bancario e gli impedirebbe di sostenere la ripresa economica attraverso un aumento dei prestiti”. Importanti, per Osla, i passaggi sul debito pubblico. Gli esperti ipotizzano “l'emissione di debito di 300 milioni di euro da parte dello Stato nel 2020, di cui 150 utilizzati per il rimborso del debito interno e un'ulteriore emissione di 100 milioni nel 2021”. È fondamentale – scrivono gli imprenditori - che quanto più possibile di quei finanziamenti venga impiegato per la risalita della nostra economia, per gli investimenti in infrastrutture e per generare quella crescita imprescindibile per poter ripagare il debito. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leggi il comunicato stampa

