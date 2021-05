OSLA: "Grave la riduzione degli incentivi per l’efficientamento energetico". Chiesto incontro al Governo

Dopo UNAS, anche OSLA lancia l'allarme per la riduzione degli incentivi per l’efficientamento energetico. “Con il decreto 83 – ricordano - il Governo mette in difficoltà le aziende con un repentino aumento della monofase”. OSLA ne fa anche una questione di metodo: “una modifica del genere – sottolineano - è stata apportata nell’assoluto silenzio, senza coinvolgere alcuna categoria che rappresenta le aziende del settore. In particolare l’aumento delle aliquote monofase da un giorno all’altro – spiega OSLA - mette in serie difficoltà le aziende che hanno fatto preventivi o concluso contratti prevedendo una imposta monofase al 5% ma che, al momento dell’acquisto dei materiali, si troveranno un 12% di costi in più, rischiando non solo di erodere il margine ma addirittura di conseguire perdite”. OSLA ha pertanto chiesto un incontro urgente alle Segreterie di Stato competenti “con l’obiettivo di apportare modifiche al testo prima della sua ratifica in Consiglio”.