Osla: il futuro delle Pmi nel confronto con Esteri e Industria

“Siete un settore trainante del nostro sistema economico”, lo hanno ribadito i Segretari all'Industria e agli Esteri agli associati Osla. Il dibattito sulle Piccole e Medie Imprese vuole parlare di sviluppo, di scelte strategiche, ricorda la presidente Monica Bollini. Per questo i responsabile economico mette sul piatto gli interventi legati allo sviluppo e le azioni intraprese per la lotta alla burocrazia, gli incentivi, il regime fiscale transitorio. C'è il tentativo, ha spiegato Zafferani, di liberalizzazione di un sistema che pesa sulle piccole e medie imprese e l'augurio è che possano riuscire sempre meglio grazie ad un supporto più forte. Poi i risvolti dell'accordo di associazione con l'Europa, spiegato dal Segretario Renzi: al centro del suo intervento, più divulgativo, i temi del negoziato legati all'imprenditoria e le opportunità che derivano dall'ingresso nel mercato dell'Unione.