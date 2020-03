EMERGENZA CORONAVIRUS OSLA indica le priorità

Anche per OSLA “sono necessari strumenti straordinari per arginare gli effetti negativi sull’intero sistema economico, oggi messo in seria difficoltà dal calo dei consumi e del turismo”. Soddisfazione per l’avvio del tavolo di coordinamento economico: “Durante l'incontro – riferisce l'associazione - sono stati analizzati i dati del rallentamento economico e presentate da parte delle categorie alcuni interventi straordinari richiesti con urgenza al Governo. Ora – continua la nota - si attende l’attivazione dell’annunciata task-force che dovrà predisporre la norma con le procedure emergenziali indispensabili alle attività economiche”. Tra gli strumenti indicati come prioritari dall'associazione: una cassa integrazione temporanea per l’emergenza; normare temporaneamente lo smartworking; fondamentale che anche l'Associazione Bancaria Sammarinese sieda al tavolo di confronto.



