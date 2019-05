Osla: "Infrastrutture e turismo, la parola d’ordine deve essere programmazione"

Alla luce del dibattito pubblico, dai toni anche accesi, su questi temi che si è sviluppato di recente, Osla richiama l'attenzione sull'importanza della programmazione quando si parla di infrastrutture e turismo. Per l'Organizzazione degli imprenditori “la pianificazione è fondamentale per quanto riguarda gli eventi turistici, soprattutto – sostengono - per attivare con il giusto anticipo campagne di comunicazione all’estero per attirare nuovi visitatori, ma anche per permettere alle imprese del settore di organizzarsi. Allo stesso tempo – continua – è bene programmare gli interventi infrastrutturali per armonizzare il tessuto urbano e non sprecare preziosissime risorse. Per fare questo – sottolinea Osla - occorre una cabina di regia allargata anche agli operatori del settore, e allo stesso tempo occorre non dilungarsi troppo nelle decisioni. Difficile però – conclude - non ricordare che la risoluzione del problema banche resta la priorità per il Paese”.