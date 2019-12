Osla: l'esito degli incontri con la politica a confronto con gli associati

Osla: l'esito degli incontri con la politica a confronto con gli associati.

“È un confronto importante che abbiamo voluto con i candidati per capire meglio quali sono le proposte sui temi economici e per fare si che argomenti quali stabilizzazione sistema bancario, spending review e sviluppo economico rimangano al centro del dibattito politico”. Sarà il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione a spiegare nel pomeriggio agli associati l'esito degli incontri con i rappresentanti delle 7 liste in gara per le elezioni dell’8 dicembre. I vertici di OSLA hanno chiesto impegni precisi su stabilizzazione del sistema bancario, riduzione della spesa pubblica; sviluppo economico e fiscalità; infrastrutture, investimenti, turismo e commercio; riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

I partiti, da parte loro, hanno apprezzato il confronto manifestando la volontà di renderlo un metodo di lavoro standard nella prossima legislatura.

“Vorremmo creare insieme agli associati un documento che, oltre a delineare le priorità per rilanciare l'economia sammarinese, individui gli interventi urgenti da effettuare nei primi cento giorni e nel primo anno di legislatura” ha detto il Direttore Emanuele D’Amelio. Il documento verrà presentato al Governo appena insediato oppure alla lista vincente che avrà il mandato di formare la maggioranza.



I più letti della settimana: