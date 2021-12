Osla: la tassa sui risparmi all’estero è un pessimo biglietto da visita per gli investitori

Osla: la tassa sui risparmi all’estero è un pessimo biglietto da visita per gli investitori.

Per Osla l'introduzione di un'imposta sui patrimoni finanziari è “un pessimo biglietto da visita per gli investitori”. “È l’esatto contrario di quello che San Marino dovrebbe fare in questo momento, - sottolinea – ovvero attirare nuovi capitali e nuovi imprenditori per lo sviluppo economico del Paese. Tenendo anche conto – aggiungono gli imprenditori - che si tratta di somme su cui il contribuente ha già pagato le imposte all’origine, diventa una e vera patrimoniale questa volta permanente e non straordinaria come avvenne qualche anno fa”. Per Osla infine, “ridare fiducia al sistema bancario sammarinese e quindi far sì che i risparmiatori sammarinesi investano anche nel loro Paese, non può e non deve passare attraverso un’obbligatorietà”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: