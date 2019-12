Osla scrive alla Dc e indica le priorità da mettere in pratica in tempi brevi

OSLA indica alla Dc, partito di maggioranza relativa, gli interventi prioritari per il rilancio dell’economia sammarinese. Individuate in primis cinque macro aree: Stabilizzazione del sistema bancario, Riduzione della spesa pubblica, Sviluppo economico e fiscalità, Infrastrutture, Investimenti, Turismo e Commercio, Riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Per ognuna, indicate azioni da compiere nei primi cento giorni di legislatura come la riduzione dei costi per CARISP e BNS; la riapertura del confronto sulla revisione della spesa pubblica; l’avvio del progetto Piano di Valorizzazione del Commercio. Mentre altri passaggi, secondo l'Organizzazione degli imprenditori, sono da prevedere nel primo anno di legislatura, a partire dalla definizione del Memorandum d’Intesa con Banca d’Italia; la riforma delle pensioni; una Legge per l’attrazione e lo sviluppo degli investimenti; una nova normativa del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Il Presidente Osla, Monica Bollini sollecita inoltre un cambio nel metodo di confronto: “Troppo spesso – sostiene - riforme ed interventi sono stati bloccati da veti provenienti dalle forze sindacali, mentre gli interventi sui vari settori economici sono stati enunciati, ma mai portati a termine”.



