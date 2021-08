Osla: soddisfazione per esenzione dal green pass. Proseguire opera diplomatica per evitare imposizioni unilaterali sulla salute dei sammarinesi

Osla plaude al risultato ottenuto dal governo sulla sospensione del green pass per i cittadini sammarinesi. Scongiurata un’assurda discriminazione per migliaia di cittadini sammarinesi a cui è stato somministrato il vaccino Sputnik, si legge in una nota, nonostante si sottolinei una certa preoccupazione per la seconda parte della diposizione legislativa italiana laddove cita “per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali”. Determinante in questa fase e, non solo, - conclude Osla - che le Istituzioni sammarinesi proseguano nell’opera diplomatica intrapresa, affinché decisioni in merito alla salute dei propri cittadini e residenti non debbano essere imposte unilateralmente, ma sulla base di un continuo confronto basato sul reciproco rispetto che si addice al rapporto fra Stati.