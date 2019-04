Osla sollecita una reale informatizzazione della PA

Osla lancia l'appello: indispensabile un progetto di informatizzazione e digitalizzazione della PA.

Ricorda la scadenza del prossimo 30 aprile, per cui ogni codice operatore di San Marino dovrà registrare il proprio domicilio digitale presso le Poste, per non incappare nelle sanzioni previste dalla norma. Si tratta della raccomandata elettronica, attraverso la quale ogni operatore riceverà tutte le comunicazioni ufficiali inviate dalla PA, prima spedite in formato cartaceo. Per OSLA, “un’evoluzione apprezzabile, ma non sufficiente”, chiedendo reale semplificazione burocratica, progetti per velocizzare i rapporti tra imprese e imprese e PA, tempi rapidi alla realizzazione della firma elettronica, chiamando anche a definire procedure e tempistiche sul tema della fatturazione elettronica, di recente resa obbligatoria dall'Italia per i rapporti di scambio anche con realtà sammarinesi.