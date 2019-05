OSLA su aumento prezzi: “Approfondire i dati evitando polemiche”

OSLA torna sulla notizia diffusa dalla CSU sull'aumento record dei prezzi al consumo, chiedendo di "approfondire i dati e non alimentare allarmismi. I numeri in sé non hanno valore, serve conoscere la strutturazione del paniere preso a campione. La Grande distribuzione – spiega ancora OSLA – deve rispettare la linea prezzi imposta dalla catena madre per tutti i prodotti ad esclusione di quelli locali. Aziende sammarinesi che vedono oggi marginalità ridotte per la minore competitività del costo del lavoro, le difficoltà di accesso al credito, costi del denaro e bancari più alti di quelli italiani".