BOLLETTE Osla: sui rincari servono interventi rapidi e coraggiosi

Osla lancia un grido dall'allarme. “L'aumento delle materie prime, delle bollette e del costo del lavoro – sottolinea - rischiano di dare il colpo di grazia a tante imprese. “Siamo nella 'tempesta perfetta'” - continua l'associazione – per questo “servono interventi rapidi e coraggiosi”. Tra tra gli strumenti di supporto agli operatori da mettere in campo Osla richiama ad esempio il taglio del cuneo fiscale. “Sulle utenze invece serve maggiore coraggio e sostegno, visto che l'ultimo decreto prevede soltanto una dilazione e in pochi casi circoscritti. Per gli aumenti contrattuali – aggiunge infine - l’auspicio è che prevalga il buon senso".

