DECRETO IN ARRIVO OSLA sulle nuove misure in vista: "No alla deregolamentazione, sì alla pianificazione delle aperture"

Sui prossimi decreti Covid, anche per OSLA è arrivato il tempo del coraggio: l'associazione invita a superare la discriminazioni della chiusura nei festivi dei centri commerciali, a riaprire i centri sportivi e a pianificare le altre aperture. “Non stiamo parlando di una totale deregolamentazione, - sottolineano - ma di trovare con coraggio soluzioni che possono mantenere il presidio sanitario alto e consentire alle attività di aumentare il giro d’affari per poter sopravvivere. Su tutte, in questo senso, occorre pianificare l’apertura serale di bar e ristoranti”.

