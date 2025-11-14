GALA 40 ANNI Osla, Tontini: “40 anni di impegno per il tessuto economico del Paese” Celebrazioni con gli associati e i Segretari al Lavoro, Alessandro Bevitori, e all'Industria e Commercio, Rossano Fabbri

“40 anni di impegno quotidiano a sostegno del tessuto economico del Paese”. Così il Presidente OSLA Luigi Tontini apre la serata di celebrazioni, occasione per fare il punto su una generazione di lavoro, di sfide e di trasformazioni economiche affrontate con impegno costante. Al centro, il ruolo del settore privato per il Paese: “Senza un'impresa privata non c'è IGR che tenga - dice Tortini -. Sono le aziende a garantire le entrate per lo Stato e l'occupazione per i cittadini”. Giudicando la riforma sbilanciata, al Governo chiede che l’aumento di un punto percentuale per le aziende sia veramente temporaneo ed utilizzato per gli investimenti, non per la spesa corrente; e che si prevedano interventi compensativi a favore delle imprese". Non manca di guardare alla normativa sulla gestione separata degli amministratori di aziende, "nata con buone intenzioni, ma da rivisitare".

Per i 40 anni dell'Organizzazione auspica l'apertura di un dialogo urgente sul futuro delle piccole medie imprese". “Sì, le sfide del nostro settore sono trasversalmente, in tutte le attività economiche - dice il Presidente Tontini - perché OSLA rappresenta tutti i settori economici del Paese. Poi, per le piccole e medie imprese siamo presenti con tutti i nostri associati e le sfide sono quelle di vivere quotidianamente e condividere. Quindi la condivisione è molto importante per lo sviluppo dell'associazione stessa”.

Il saluto del Governo con il Segretario per il Lavoro, Alessandro Bevitori: “OSLA è un pilastro della rappresentanza imprenditoriale, nel dare voce a piccole e medie imprese, ma anche agli artigiani, ai professionisti” - dice, riportando i dati, nell'anno che vede la disoccupazione ai minimi storici. “Proprio il settore privato è il motore di questa espansione: sfiora i 19.000 dipendenti, un 2,7% in più in un solo anno. Nell'indicare tre direttrici per il futuro - competitività, qualità, radicamento - specifica l'obiettivo, perché “le politiche attive e il quadro normativo siano “non un ostacolo, ma un acceleratore delle vostre energie”.

A tema, poi, le criticità, commercio in testa: “Il commercio in questo momento è in forte crisi – specifica Tontini -. Tranne qualche attività specifica, per il resto, si soffrono molto le vendite online e il paese confinante”. Proprio su questi aspetti l'intervento del Segretario all'Industria, Artigianato e Commercio, Rossano Fabbri, che in OSLA vede un “punto di riferimento imprescindibile per le PMI e forza propulsiva per la crescita del Paese”. E per un settore in crisi indica la strategia chiave nell'integrazione, in un Paese che esporta nel contesto Europeo per il 90%, con un transito sempre al 90% dall'Italia. L'Accordo di Associazione – dice Fabbri – sarà risolutivo. Nel video, l'intervista al Presidente dell'OSLA, Luigi Tontini

