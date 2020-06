Osla, un confronto 'virtuale' sull'economia con le forze politiche "Liquidità, per fare partire progetti di sviluppo"

Osla, un confronto 'virtuale' sull'economia con le forze politiche.

San Marino a caccia di risorse, come trovarle e come investirle? Osla ha coinvolto nell'interrogativo i rappresentanti dei gruppi consiliari, in un dibattito virtuale nato dalla necessità di fare ripartire l'economia, come ribadito dalla Presidente Monica Bollini ed il Direttore Generale Michele Andreini. Per le forze di maggioranza hanno partecipato Francesco Mussoni, capogruppo Dc, Emanuele Santi, Segretario politico di Rete, Matteo Rossi, Npr, Mirko Dolcini capogruppo di Domani Motus Liberi. Per l’opposizione hanno parlato Giuseppe Maria Morganti, Libera, e Nicola Renzi, capogruppo di Repubblica Futura.

La maggioranza ha rassicurato sugli sforzi in corso per reperire risorse fresche indispensabili per dare liquidità al bilancio pubblico, sfruttando canali istituzionali e di mercato. L’auspicio di OSLA è che possa essere reperita liquidità ad un costo sostenibile e che tali risorse possano essere utilizzate, come farebbe un imprenditore, in progetti di sviluppo che permettano una crescita economica.

Vedi il dibattito integrale

I più letti della settimana: