Osla: una coppia di professionisti alla Direzione.

Osla ha scelto una coppia di professionisti per sostituire l’ex Direttore Emanuele D’Amelio: Direttore Generale e Direttore Amministrativo sono infatti Michele Andreini e Marilisa Mazza. Andreini ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale (entrambe con 110 e lode) in Management all’Università Bocconi di Milano, lavorando successivamente nel dipartimento Risorse Umane di Technogym. Prima di OSLA è stato Segretario particolare nella Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Marilisa Mazza invece ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale col massimo dei voti in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ed in seguito il dottorato di ricerca in Diritto Tributario Europeo all’Università di Bologna, con una tesi su “I.V.A. - Crisi europea ed esperienza sammarinese”.

Avranno compiti differenti: Michele Andreini si occuperà dei rapporti istituzionali, della gestione della struttura e del potenziamento dei servizi forniti ai soci. Marilisa Mazza invece sarà la responsabile del centro studi dell’Associazione, si occuperà della programmazione e gestione amministrativa e supporto agli associati.



