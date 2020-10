NOTA CONGIUNTA Osla – Usot a bar e ristoranti: “Occorre responsabilità. Non sprechiamo l'opportunità” Appello agli associati per un assoluto rispetto delle regole

È un appello alla responsabilità quello lanciato, in una nota congiunta, da Osla e Usot, indirizzato in particolar modo a bar e ristoranti. “L’opportunità che viene data di rimanere aperti non deve essere sprecata”, scrivono Monica Bollini e Luigi Sartini. Diversamente si rischia da una parte la maggior diffusione dei contagi e, dall'altra, un successivo passo indietro verso una chiusura che il comparto non riuscirebbe a fronteggiare, data – si rimarca – l'impossibilità dello Stato a sottoscrivere interventi di sostegno.

Ringraziano quindi il governo per aver inserito nell'ultimo decreto legge le considerazioni delle due associazioni. Sottolineano inoltre l'importanza della comunicazione verso le zone limitrofe, “affinché non si contribuisca ad irrigidire i rapporti”. Osla e Usot chiedono infine un ulteriore sforzo al governo per il reperimento di risorse “necessarie per sostenere con interventi mirati quelle attività economiche particolarmente colpite”, come tour operator, strutture ricettive e attività legate al commercio turistico e mondo dello spettacolo.



