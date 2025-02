Osservatorio ANIS: “Per il 2025 sentore di ripresa, ma incognita costi energetici”

Nel video, le interviste a Simone Selva, Consulente ANIS e a Emanuele Rossini, Presidente Anis

Un 2023 di consolidamento dopo le performance brillanti del 2022, più difficile il 2024 con una frenata rilevante del meccanico, comparto decisivo per Anis, ma il tessuto imprenditoriale resta solido. “Uno dei fattori sicuramente più significativi – dice Simone Selva, Consulente ANIS - è quello di questa grande incertezza, nel senso che il susseguirsi di crisi di vario genere enatura e questa oscillazione del mercato degli ultimi anni, fa sì che la principale difficoltà che tutti gli associati raccontano è individuare dove andrà il mercato. L'impatto è non brillante, ma il tessuto tiene: è l'informazione più importante, perché le oscillazioni del mercato sono normali, fanno parte del rischio di impresa. Se le aziende sono solide, questo impatto è assorbito e gestito diversamente”.

Imprese solide con una costante, nel dare valore alle risorse umane, alla continua ricerca però di personale qualificato. Dati 2023 tratti dai Bilanci, mentre il quadro 24 e le prospettive 25 sono rese tramite questionario agli associati. Il Presidente Anis, Emanuele Rossini mette in luce l'importanza di questo strumento anche per orientare la politica e rispondere agli organismi internazionali e guarda al futuro, tra luci ed ombre, ma con il sentore della ripresa. “L'Osservatorio – dice Emanuele Rossini - è uno strumento importante per noi per capire l'andamento delle nostre aziende e anche per gli organismi internazionali che poi ci valutano, possono esprimere un giudizio sulla manifattura sammarinese. Questo osservatorio indica un 2025 leggermente migliorativo rispetto al '24, con prospettive di fatturati un po' più alti e questa è una buona notizia. Ma qualche fonte di preoccupazione sul fronte poi dei costi energetici ce l'abbiamo: vediamo che negli ultimi 60 giorni i prezzi sono aumentati enormemente e non si vede un rallentamento di questa crescita. Quindi, un po' di preoccupazione ci resta”.

Indagine presentata alle forze politiche, vertici degli organizzazioni sindacali, istituzioni con il segretario all'Industria, Rossano Fabbri, alle Finanze, Marco Gatti; l'Ambasciatore d'Italia San Marino, Fabrizio Colaceci.

