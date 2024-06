ANALISI Osservatorio Anis: tiene l'economia nel 2024. Sotto la lente le prospettive di sviluppo per il Paese Contratto Industria in dirittura d'arrivo

Apre un nuovo capitolo della propria storia associativa, Anis e lo fa in una delle fasi più cruciali per la Repubblica, sempre più proiettata verso l'Europa. Cambio ai vertici ieri in assemblea generale. Passaggio del testimone da Neni Rossini ad Emanuele Rossini alla presidenza. E tra i nodi principali all'attenzione della nuova guida degli industriali sammarinesi, si conferma il rinnovo del contratto di lavoro del settore, il più importante del Paese poiché applicato ad oltre 10mila lavoratori. Trattativa in dirittura d'arrivo, dopo il via libera dei sindacati. Anis ha già approvato l'ipotesi di accordo per il rinnovo, sia per gli aumenti retributivi, con alcune novità sul meccanismo di calcolo dei rialzi, sia nella parte normativa in cui spicca la durata: avrà infatti validità 5 anni e non più biennale, “a maggior garanzia – sostengono - dei lavoratori e anche delle imprese”.

In Assemblea poi il focus sull'andamento delle aziende associate. L'analisi economica del primo semestre 2024, supportata dai dati diffusi dall'Osservatorio, restituisce un quadro di sostanziale stabilità e capacità di resilienza delle imprese, nonostante il perdurare delle incertezze sui mercati acuite in parte dai conflitti nel cuore dell'Europa e in Medio Oriente, pur con performance diversificate tra i vari settori. Ad un effetto inflazione più contenuto, corrisponde tuttavia la difficoltà di assumere ed investire. Nel secondo semestre dell'anno comunque “le attese sono migliorative”.

