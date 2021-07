Osservatorio Frontalieri: le Istituzioni del Protocollo non hanno in programma di firmare l'accordo

Alla fine del 2019, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e la Repubblica di san Marino, in collaborazione con il Consiglio Sindacale Interregionale san Marino – Emilia Romagna – Marche (CSIR) stavano per firmare il Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'Osservatorio permanente sul fenomeno del frontalierato. Ma a causa delle vicine elezioni regionali e delle elezioni politiche sammarinesi, la firma è stata rimandata. Dopo più di un anno, sembra che le Istituzioni del Protocollo non siano più interessate a firmare. Quindi la sollecitazione da parte del CSIR diventa pubblica.

“L'Osservatorio dovrebbe rilevare ed analizzare ogni aspetto del lavoro di frontalierato che abbia conseguenze/ricadute significative sui lavoratori, nonché sui territori italiano e sammarinese interessati al fenomeno, in una logica di reciprocità”. Quindi, non solo mancherebbe nel territorio uno strumento necessario per il monitoraggio del fenomeno, nei suoi aspetti lavorativi, fiscali e di sicurezza sociale, ma anche il rischio di non cogliere importanti opportunità finanziarie.

