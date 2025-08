Padiglione San Marino: 210mila euro di ricavi presso lo shop nei primi tre mesi

Al di sopra di ogni aspettativa, per ingressi e incassi. A metà percorso, il Padiglione San Marino ad Expo 2025 Osaka taglia il traguardo di circa 1.900.000 visitatori, all'interno del Commons-C, con un flusso medio giornaliero in costante crescita. Un'affluenza che ha contribuito a generare ricavi complessivi per circa 210mila euro nello shop del Padiglione. Sorride il Commissariato Generale insieme a tutto lo staff per “un traguardo che conferma l'efficacia della strategia adottata ed esalta il ruolo delle aziende sponsor, anch’esse protagoniste del successo sammarinese in Giappone”.

Soddisfatto il Segretario di Stato al Turismo con delega ad Expo, Federico Pedini Amati, “da sempre convinto del valore promozionale della partecipazione all’Esposizione Universale. I numeri – osserva - ci dicono che il 15% dei visitatori totali – che ad oggi sfiorano i 12 milioni e mezzo di persone - entrano nel nostro Padiglione, colpiti da sincero interesse per la storia di San Marino. Questo – aggiunge - ci induce a pensare che nei prossimi anni potremo contare anche su un importante ritorno in termini di visite turistiche in territorio”.

“Un risultato tangibile – commenta il Commissario Generale Filippo Francini - per tutte le aziende che hanno scelto di sostenere questo progetto”. "La conferma che investire nell'internazionalizzazione attraverso manifestazioni di alto profilo, è la direzione giusta" – rimarca la Direttrice del Padiglione, Laura Franciosi.