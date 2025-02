CONSUMI Paniere Istat 2025: nuovi prodotti e polemiche sull'inclusione dei bisogni degli anziani Entrano speck, pantaloncini da donna e cono gelato, mentre escono i tamponi Covid. La Uilp critica la scarsa rappresentatività per i pensionati

L'Istat ha aggiornato il paniere 2025, lo strumento utilizzato per calcolare gli indici dei prezzi al consumo. Tra le nuove entrate, figurano lo speck, i pantaloni corti da donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d'aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli e il cono gelato. Escono invece il test sierologico per anticorpi e il tampone molecolare Covid-19, segnando una progressiva rimozione dei prodotti legati all’emergenza pandemica.

Il nuovo paniere comprende 1.923 prodotti elementari (otto in più rispetto al 2024) ed è utilizzato per il calcolo dell’indice Nic (per l’intera collettività nazionale) e dell’indice Foi (per le famiglie di operai e impiegati). L’aggiornamento riguarda anche le metodologie di rilevazione: alcuni prodotti per animali domestici, come i sacchetti igienici per cani e le ciotole per cani e gatti, saranno ora monitorati anche dagli Uffici comunali di statistica oltre che tramite scanner data.

Tra le divisioni di spesa in crescita, il peso maggiore è assegnato a abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,63 punti percentuali), seguito da trasporti (+0,55 punti) e servizi ricettivi e ristorazione (+0,23 punti). In calo invece il settore ricreazione, spettacoli e cultura, che perde 0,67 punti percentuali.

Non mancano le polemiche. La Uilp (Unione Italiana Lavoratori Pensionati), attraverso il segretario generale Carmelo Barbagallo, ha criticato la scarsa rappresentatività dei bisogni degli anziani: "Shorts da donna e cono gelato tra le grandi novità del paniere. Ancora una volta, i bisogni dei pensionati vengono ignorati. Gli over 65 rappresentano il 24% della popolazione e meritano maggiore considerazione". L'aggiornamento del paniere Istat continua a essere un indicatore chiave per il monitoraggio dell'inflazione, con oltre 33 milioni di quotazioni di prezzo utilizzate nel 2025 per stimare l'andamento dei consumi e dell’economia nazionale.

