Parte la 25ª edizione di Nuove Idee Nuove Imprese: 148 i partecipanti

148 candidati per 107 progetti: parte con questi numeri la venticinquesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition nata tra Rimini e San Marino che, anno dopo anno, continua ad attrarre talenti, innovatori e aspiranti imprenditori. Al Campus di Rimini dell'Università di Bologna è iniziato il percorso di formazione gratuito, primo passo di un cammino che accompagnerà i partecipanti dalla semplice idea alla costruzione di un vero progetto d'impresa.

L'edizione 2026 segna numeri di peso, con un quarto delle idee guidato da donne, mentre oltre un progetto su cinque è già una startup. Segno che sempre più spesso l'imprenditorialità cresce dall'esperienza di chi lavora già e decide di mettersi in gioco. Più del 77% dei capigruppo risulta infatti già inserito nel mondo del lavoro o dell’impresa.

L'innovazione parla soprattutto digitale. Un progetto su tre è infatti dedicato all'Information and Communication Technology, ma non mancano turismo, manifattura, formazione, sanità e servizi. Idee diverse, accomunate dalla voglia di intercettare i bisogni di un'economia in continua trasformazione. L'iniziativa conferma anche il suo forte radicamento territoriale. La maggior parte dei partecipanti arriva dall'Emilia-Romagna, ma cresce la presenza da altre regioni e anche da San Marino, con nove iscritti. Persino due candidature arrivano dall'estero, da Svizzera e Francia. A distinguersi è soprattutto la fascia tra i 25 e i 34 anni, ma il concorso richiama anche professionisti più maturi e tanti under 25. Il percorso entra ora nel vivo. Dopo la fase dedicata ai modelli di business, solo i progetti più promettenti accederanno alla seconda selezione, dove dovranno trasformare le idee in business plan solidi e convincenti.

Perché ogni impresa, prima di diventare un'azienda, nasce sempre da un'idea. E da qualcuno disposto a scommetterci.









