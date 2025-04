RINCARI Pasqua 2025: prezzi alle stelle per dolci e decorazioni, aumenti fino al +12% Federconsumatori: rincari su uova di cioccolato, colombe e carne. Le famiglie rispondono puntando su fai-da-te e spesa consapevole

Pasqua 2025: prezzi alle stelle per dolci e decorazioni, aumenti fino al +12%.

Scaffali e vetrine si riempiono di uova, colombe e pastiere, ma anche quest'anno per i consumatori arriva una sorpresa amara: secondo l'Osservatorio Federconsumatori, i prezzi dei prodotti tipici pasquali segnano un aumento medio del +6,2% rispetto al 2024.

Le uova di cioccolato crescono del +7,4%, gli ovetti del +10%, mentre le colombe salgono del +6%. Incrementi anche per la carne di agnello (+5%) e i fiori primaverili (+12,5%). In risposta ai rincari, le famiglie scelgono di ridurre le spese, riscoprendo la preparazione casalinga di dolci tradizionali e puntando su prodotti a km 0. Federconsumatori invita a pianificare gli acquisti, preferire la qualità e riutilizzare gli avanzi per evitare sprechi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: