PASQUA Pasqua più cara per le famiglie italiane: inflazione all’1,9%, stangata su cibo e dolci tipici Codacons: +624 euro l’anno per una famiglia media. Aumenti fino al 30% per uova di cioccolato, mentre fragole e pesce restano cari.

L’inflazione torna a colpire le famiglie italiane proprio in coincidenza con le festività pasquali. Secondo i dati definitivi dell’Istat, segnalati dal Codacons, i prezzi al dettaglio sono cresciuti dell’1,9% nell’ultimo mese, con un impatto annuo stimato in 624 euro in più per una famiglia media, che sale a 851 euro per i nuclei con due figli.

Particolarmente pesanti i rincari nel settore alimentare, con prezzi aumentati del 2,5% rispetto allo scorso anno e picchi del 3,3% per i prodotti freschi. Le festività pasquali hanno amplificato il peso della spesa: uova di cioccolato fino al +30%, colombe al +9%, complici i forti rincari delle materie prime come cacao e burro.

Secondo BMTI e Italmercati, tra i pochi ribassi si segnalano fave (-9,2%), mentre fragole, vitellone e seppie restano su livelli elevati. “Anche quest’anno la Pasqua rischia di diventare un salasso per milioni di famiglie”, denuncia il Codacons.

