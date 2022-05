TURISMO Pedini Amati a Usot: “Visione miope. L’ingresso di nuovi imprenditori non preclude l'esistenza di quelli presenti”

A poche ore dalla nota stampa diffusa da Usot, arriva la replica del Segretario di Stato per il Turismo, stupito e non poco – sottolinea – da “dichiarazioni nelle quali si esprime contrarietà circa l’auspicio che possano essere costruite nuove strutture ricettive”. Per Federico Pedini Amati, “l’interesse di una qualsivoglia associazione di categoria, per quanto di parte e settoriale, dovrebbe comunque saper tenere conto dell’interesse più generale che lega fra loro tutti gli operatori economici”. Quindi la rassicurazione: “L’ingresso di eventuali nuovi imprenditori non preclude in alcun modo la possibilità di esistenza di quelli già presenti sul territorio, anzi, rappresenta uno stimolo e una opportunità capace di agire come moltiplicatore economico”.

Pedini Amati segnala inoltre che l’ordinamento sammarinese è già dotato di una serie di strumenti normativi a sostegno dello sviluppo che prevedono la detassazione degli utili reinvestiti e degli incentivi per interventi di riqualificazione. “Strumenti che possono certamente essere rafforzati ma che comunque sono a disposizione di tutti gli operatori economici. Le dichiarazioni dell’USOT – conclude - sembrerebbero pertanto guidate dalla preoccupazione di poter perdere le posizioni di rendita createsi nel corso del tempo. Si ritiene questa visione miope e contraria a una reale possibilità di sviluppo. Si invita pertanto l’USOT ad un confronto aperto e costruttivo, e a mettere a regime la propria esperienza, che si ritiene preziosa, per far crescere insieme a tutti i soggetti coinvolti il settore turistico”.

