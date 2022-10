CHIANCIANO TERME Pedini Amati agli Stati Generali del Turismo: "settore merita attenzione e programmazione" "Un momento di confronto interessante con alti esponenti del settore" - scrive la Segreteria di Stato sul profilo Facebook

Il futuro del turismo italiano passa anche dalla prima Conferenza programmatica nazionale di Chianciano Terme (Siena) dove operatori e professionisti si confrontano fino a domani. C'è anche il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati tra i delegati dell'evento organizzato dal Ministero del Turismo. Durante la due giorni sono previsti gli interventi di oltre 100 professionisti con l'arrivo, nella cittadina termale, di addetti ai lavori, opinion leader, rappresentanti istituzionali e delle categorie economiche.

"Un momento di confronto particolarmente interessante con alti esponenti del settore e certamente utile a programmare un futuro che impone sfide complesse - scrive la Segreteria di Stato sul profilo Fb - ma che i dati presentati valutano come costantemente in crescita. Il turismo, asset fondamentale dell’economia italiana, così come per la Repubblica di San Marino, merita attenzione e programmazione, in sinergia con i protagonisti del comparto e con i diversi stakeholders con il turista sempre al centro delle iniziative prese". Temi al centro del primo panel su 'turismo a livello nazionale e internazionale dopo la pandemia'.

