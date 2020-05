Pedini Amati incontra i Capitani di Castello per studiare strategie turistiche

Un tavolo di confronto sul turismo permanente, il più ampio possibile, insieme a Emilia Romagna e Marche, che possa rappresentare un momento di confronto costante per individuare nuove prospettive di sviluppo post epoca COVID. E' l'intento del Segretario Federico Pedini Amati che si è confrontato in conference call con i Capitani di Castello. L'incontro ha lo scopo di proseguire un confronto, già iniziato nei mesi scorsi, che intende portare avanti iniziative in ambito turistico con i diversi comuni delle regioni limitrofe; in un settore pesantemente colpito dalla pandemia.

