Pedini Amati incontra la stampa a Dubai: "orgoglio poter presentare le numerose opportunità che la nostra terra offre".

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato questa mattina a Dubai, a margine della Arabian Travel Market, la fiera di settore più importante del panorama medio-orientale, i giornalisti di numerose testate specializzate in viaggi e turismo, ai quali ha presentato la destinazione San Marino per poi lasciare spazio alla presentazione del Padiglione di San Marino ad Expo2020.

E’ stata l’occasione per il Segretario di Stato per raccontare le peculiarità del territorio sammarinese e per illustrare le iniziative legate alla promozione turistica che la Segreteria di Stato, insieme all’Ufficio del Turismo sta mettendo in atto.

Il Segretario ha presentato la volontà di San Marino di promuovere la vacanza attiva e il turismo outdoor, le numerose attrazioni storiche e culturali, le opportunità offerta dalla posizione geografica sammarinese, le aree commerciali fra le quali “The Market” e l’enogastronomia.

"E’ stato per me motivo di orgoglio poter presentare, in un paese così lontano, le numerose opportunità che la nostra terra offre ai visitatori che scelgono o sceglieranno di visitare San Marino. - ha dichiarato Pedini Amati. - La presenza ad Expo2020 ci aiuterà in questa opera di promozione ma vorremmo arrivare all’evento dopo aver già attivato un buon interesse di base verso il pubblico di questa area del mondo".

