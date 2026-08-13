Pedini Amati smentisce le stime sul Ferragosto: "Ecco i dati veri, siamo in crescita"

Pedini Amati non ci sta a smentisce le stime fornite nelle scorse ore dal Direttivo Usot. Il rappresentante Rossano Ercolani ha parlato di un luglio nel quale gli albergatori sono riusciti a pareggiare i conti rispetto allo scorso anno, ma di una settimana centrale di agosto con carenza di soggiornanti e un 50 per cento di occupazione delle strutture.

Una ricostruzione che non corrisponde alla realtà, replica il segretario al Turismo che parla, invece, di un trend in crescita per giugno, luglio e dall'inizio di agosto ad oggi. Nei primi 13 giorni di questo mese, secondo i dati illustrati dalla Segreteria, le strutture alberghiere hanno registrato oltre 14.500 presenze, contro le oltre 13.200 dello stesso periodo del 2025 (+10,01%).

"Questi sono i dati veri", rimarca Pedini Amati. I numeri dell'Ufficio Statistica e del sistema web alloggiati parlano di più 7,3 per cento di arrivi da giugno 2025 a giugno 2026 e un più 8,7 per cento da luglio 2025 a luglio 2026. "A me dispiace - prosegue il segretario al Turismo - che siamo sempre masochisti nel dare dati e numeri del tutto forvianti. Invito chi dà questi numeri a diffonderli dopo averli verificati, almeno con noi che abbiamo i numeri reali. Oltretutto non si può essere allarmisti, perché queste interviste arrivano anche fuori confine: vediamo la Presidente degli albergatori di Rimini che parla di piena attività e noi, invece, diciamo che siamo molto a rilento per il Ferragosto, con dati sbagliati. Siamo cresciuti a giugno, luglio e agosto. Oltretutto quest'anno ci siamo prodigati per proporre molte iniziative con tutte le associazioni di categoria. Non capisco perché, tutte le volte, qualcuno debba essere una voce fuori dal coro tanto per dare una notizia diversa e per avere un minimo di visibilità. Questo mi dà fastidio".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo