INVESTIMENTI Pedini sui rapporti con l'Arabia Saudita: "Il colloquio è costante" In risposta alle critiche, il Segretario al Turismo esorta chi parla di morale a non utilizzare il concetto ad intermittenza

Sollecitato dalla stampa, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati torna sul rapporto con l'Arabia Saudita. “Il colloquio è costante – si legge in una nota –, San Marino è pronto a portarlo avanti per il bene dei cittadini. Arabia Saudita che – specifica Pedini Amati - attraverso il Fondo per lo Sviluppo con cui ha sottoscritto l’accordo San Marino per la realizzazione di infrastrutture strategiche, investe oltre 18 miliardi di euro in 84 Paesi per un totale di 702 progetti in tutti i settori. Etica e morale, - continua il Segretario - devono guidare chi fa politica ma sono valori che non possono essere strumentalizzati. La morale – scandisce - non va ad intermittenza”. E cita come esempio Usa, Cina e Giappone, amici della Repubblica, che prevedono la pena la morte.

