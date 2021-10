Pensionati Cdls, Congresso a tema "Custodi dello stato sociale"

Sentiamo Armando Stacchini

Ultima tappa della maratona congressuale della Cdls, con l'VIII Congresso della Federazione Pensionati. In apertura di lavori la relazione del Segretario uscente, Armando Stacchini, da ormai 10 anni alla guida della Federazione, che oggi - ha ricordato con orgoglio - rappresenta oltre 4mila iscritti. Si parte dalla stretta attualità: dopo che è sfumata l'ipotesi di un prelievo dal Fondo Pensioni da parte dello Stato (da inserire in assestamento di bilancio), Stacchini ha ribadito il no del sindacato all'operazione, dicendo “vigileremo”, restando aperto “il timore – ha detto - che la misura possa essere riproposta in altri contesti, per esempio, in finanziaria”. Con una popolazione che invecchia, si guarda al ruolo del sindacato nella tutela del disagio delle persone anziane, non solo economico, ma anche legato alla solitudine, con l'idea di istituire lo Sportello Ascolto. Sostegni economici da potenziare, si diceva, con la proposta di allargare il fondo servizi sociali a supporto delle situazioni più critiche.

