Pensionati Csdl, Pozzi: “Promuovere equità fiscale, potenziare la sanità”

12esimo Congresso per la Federazione Pensionati della Csdl. Si guarda alla solidarietà nella relazione del Segretario Elio Pozzi, declinata e da attuare nel concreto in due direzioni: equità fiscale e potenziamento della sanità pubblica. Tenendo sullo sfondo la riforma delle pensioni, dopo che il confronto sulla bozza è stato avviato nell'estate, si chiede che “prima di accettare qualunque modifica della tassazione sulle pensioni, si attuino efficaci strumenti di verifica dei redditi per tutti i cittadini e gli operatori”, su tutti l'uso della Smac, ricordando come già la riforma tributaria del 2013 abbia portato a raddoppiare la tassazione solo di lavoratori e pensionati.









Si guarda all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con il Segretario Pozzi che chiede sia rivista dalle fondamenta, parla di “difficoltà croniche della medicina di base e, dati alla mano, definisce “ingiustificati gli allarmi sulla eccessiva spesa per la sanità”: nell'UE gli stati in media destinano alla sanità il 9.8% del Pil, l'Italia l'8,8%, San Marino il 5,7%. "Prima di parlare di nuovo ospedale – dice ancora Pozzi – vogliamo sapere quale sarà il nuovo modello di sanità, rivendicando il diritto ad una “assistenza di qualità e universalistica”.

L'Assemblea ha poi votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si esprime “netta contrarietà rispetto al tentativo – scrivono - di ulteriore prelievo dal Fondo Pensione di una cospicua e non meglio precisata cifra a sostegno del bilancio pubblico, come comunicato frettolosamente dalla Segreteria Finanze nel pomeriggio di ieri – dettaglia la Fups -, misura questa che si vorrebbe introdurre nell’assestamento di bilancio”, che arriva in Aula la prossima settimana.

Nel video, l'intervista al Segretario FUPS-Csdl, Elio Pozzi